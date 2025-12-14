L’inchiesta sulla maxi discarica abusiva a Brescello e i timori degli abitanti che chiedono chiarimenti | ma a rassicurarli è uno dei tecnici indagati
L'inchiesta sulla maxi discarica abusiva a Brescello solleva preoccupazioni tra gli abitanti, che chiedono spiegazioni alle autorità. In un’area immensa e in parte abbandonata, si fa strada il timore di danni ambientali. A rassicurare la comunità è uno dei tecnici coinvolti, mentre un vecchio cartello recita ancora: “Costruire il domani”.
Dice un cartello ormai logoro e sbiadito, davanti alla recinzione dell’immensa area di Brescello destinata, nell’ambizione dei proprietari, ad un grande polo provinciale della logistica intermodale: “Costruire il domani”. Ma il domani è un incubo per i cittadini della zona che si sono svegliati con la notizia del sequestro e delle perquisizioni disposti dalla Procura di Reggio Emilia. Nella spianata che si affaccia su via Peppone e Don Camillo (oltre 250mila metri quadri di suolo) già sono visibili lo scheletro in cemento e la copertura dei grandi capannoni che i proprietari della Dugara SpA, Franca Soncini e il figlio Claudio Bacchi, sognano di rendere operativi almeno dal gennaio 2012, quando iniziarono i lavori di urbanizzazione, mai conclusi correttamente, secondo la procura. Ilfattoquotidiano.it
Quel veleno d’acciaio sepolto: scoperta maxi discarica abusiva con oltre 900.000 tonnellate di scorie nel Reggiano - Le forze dell'ordine hanno portato alla luce una discarica di oltre 900. greenme.it
Brescello, si indaga su una maxi discarica abusiva di 900mila tonnellate di rifiuti: “Scorie d’acciaio non trattate. Compromesse le acque sotterranee” - 730 tonnellate di scorie d'acciaieria sono state smaltite illegalmente dal 2008 al 2015. ilfattoquotidiano.it
Falsi valori degli inquinanti in una discarica abusiva, tra gli indagati un professionista di San Prospero E' emerso nell'ambito di una maxi inchiesta dei Carabinieri... - facebook.com facebook