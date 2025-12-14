L’inchiesta sulla maxi discarica abusiva a Brescello e i timori degli abitanti che chiedono chiarimenti | ma a rassicurarli è uno dei tecnici indagati

L'inchiesta sulla maxi discarica abusiva a Brescello solleva preoccupazioni tra gli abitanti, che chiedono spiegazioni alle autorità. In un’area immensa e in parte abbandonata, si fa strada il timore di danni ambientali. A rassicurare la comunità è uno dei tecnici coinvolti, mentre un vecchio cartello recita ancora: “Costruire il domani”.

Dice un cartello ormai logoro e sbiadito, davanti alla recinzione dell’immensa area di Brescello destinata, nell’ambizione dei proprietari, ad un grande polo provinciale della logistica intermodale: “Costruire il domani”. Ma il domani è un incubo per i cittadini della zona che si sono svegliati con la notizia del sequestro e delle perquisizioni disposti dalla Procura di Reggio Emilia. Nella spianata che si affaccia su via Peppone e Don Camillo (oltre 250mila metri quadri di suolo) già sono visibili lo scheletro in cemento e la copertura dei grandi capannoni che i proprietari della Dugara SpA, Franca Soncini e il figlio Claudio Bacchi, sognano di rendere operativi almeno dal gennaio 2012, quando iniziarono i lavori di urbanizzazione, mai conclusi correttamente, secondo la procura. Ilfattoquotidiano.it

