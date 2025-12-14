L' inchiesta sul clan di Villaseta l' assessore tirato in ballo | Nessuna trattativa per assunzioni

Un'inchiesta sul clan di Villaseta ha coinvolto un assessore comunale, che si è detto estraneo alle trattative per assunzioni illecite. Nonostante ciò, alcune voci hanno chiesto le sue dimissioni, ignorando che l'amministratore non risulta indagato. La vicenda si sviluppa in un clima di tensione e polemiche, senza che siano state avanzate accuse formali nei suoi confronti.

Qualcuno, senza tenere in conto che l'assessore comunale non è mai stato iscritto nel registro degli indagati, ha chiesto le sue dimissioni. Altri hanno invocato approfondimenti al prefetto di Agrigento e alla commissione Antimafia dell'Ars. Una bufera mediatica quella che ha investito.

Vullo rompe il silenzio: “Bufera mediatica immotivata” - Il componente della giunta Miccichè interviene dopo giorni di polemiche e lancia un sasso: "Macchina del fango alimentata dalla campagna elettorale" ... grandangoloagrigento.it

