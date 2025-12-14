L' imprenditore Giorgio Oliva è atterrato nuovamente in elicottero sulle piste da sci
Nella mattinata di sabato 13 dicembre, un elicottero privato atterra senza autorizzazione sulle piste da sci del Maniva Ski, attirando l'intervento dei Carabinieri sciatori di Bagolino. L'episodio ha coinvolto l'imprenditore Giorgio Oliva, che ha effettuato l'atterraggio fuori dalle regole stabilite, causando un immediato intervento di forze dell'ordine.
Atterraggio decisamente fuori dalle regole sulle piste da sci del Maniva Ski, dove – nella mattinata di sabato 13 dicembre – è scattato l’intervento dei Carabinieri sciatori della Stazione di Bagolino per un elicottero privato sceso sulla neve senza alcuna autorizzazione.L’allarme è partito dopo. Bresciatoday.it
L'imprenditore Giorgio Oliva atterra (di nuovo) sulle piste in elicottero: «Ho fretta, devo sciare» - Giorgio Oliva, 66 anni, presidente del gruppo siderurgico Industrie riunite odolesi, lo aveva già fatto 8 mesi fa. msn.com
Imprenditore recidivo multato per essere atterrato con l'elicottero sulle piste da sci - Stavolta è accaduto sui monti del bresciano, otto mesi fa in Trentino- rainews.it
Recidivo l'imprenditore Giorgio Oliva: gli piace troppo sciare e parcheggiare direttamente l'elicottero sulle piste. Ad aprile lo ha fatto in Grosté, oggi nel bresciano. - facebook.com facebook
Giorgio Spaziani Testa (@gspazianitesta) / Posts / X x.com