lily collins porta schiaparelli fuori dalla passerella per emily in paris 5

Lily Collins, protagonista di Emily in Paris 5, indossa un outfit di Schiaparelli che supera la passerella, trasformandosi in un’icona di stile. Un look che va oltre la moda, diventando un’immagine memorabile e simbolo di eleganza.

C’è un momento preciso in cui un look smette di essere solo un vestito e diventa un’immagine che resta. È successo a Venezia, durante il photocall di Emily in Paris stagione 5, quando Lily Collins è arrivata con addosso un abito Schiaparelli che sembrava più scolpito che cucito. Strapless, couture, teatrale nel modo giusto: uno di quei pezzi che rimarranno nel nostro cuore. Period. Lily Collins, Schiaparelli e quell’abito che sembrava vivo: quando la couture diventa scultura. L’abito, proveniente dalla collezione Haute Couture primavera 2025, gioca tutto su contrasti calibrati. La struttura è architettonica, quasi rigida a prima vista, ma basta guardare meglio per notare il lavoro minuzioso dei nastri in satin, posizionati per disegnare il corpo senza costringerlo. Metropolitanmagazine.it

La laguna e Roma fanno da sfondo della quinta stagione della serie tivù su Netflix dal 18 dicembre tra desideri e fallimenti. L’attrice Lily Collins: «Non ero pronta alla bellezza di Venezia». Eugenio Franceschini: «Questa città è quella che muore di Guccini, è il - facebook.com facebook

Emily in Paris, la protagonista Lily Collins a Venezia: «Era in cima alla lista dei desideri» x.com