Life365eu chiude il 2025 in bellezza | Valdarno battuta 3-1 al Villa Romiti
La Life365.eu chiude il 2025 in bellezza, conquistando una vittoria importante contro il Valdarno al Villa Romiti. La squadra si impone con un punteggio di 3-1, regalando ai propri tifosi un risultato positivo e un lieto fine all’anno in corso. Un successo che testimonia l’ottimo stato di forma e la determinazione del team.
La Life365.eu saluta il 2025 nel migliore dei modi, superando al Villa Romiti la Pediatrica Bindi SPA Valdarno, seconda forza del campionato, con il punteggio di 3-1 (23-25; 25-22; 25-17; 31-29). Una vittoria di grande peso, sia per la classifica sia per il morale, arrivata al termine di una gara. Today.it
