L' icona di ?ajkovskij rinasce | la visione futuristica di Luciano Cannito per Il Lago dei Cigni a Torino
Dal 9 all'11 gennaio al Teatro Alfieri di Torino, il balletto Il Lago dei Cigni torna a emozionare il pubblico con la visione innovativa di Luciano Cannito. Rappresentando l'iconica storia di amore, tradimento e redenzione, questa produzione rinnova il fascino di uno dei più celebri titoli del repertorio classico mondiale.
L'immortale storia d'amore, tradimento e redenzione torna a incantare il pubblico torinese. Dal 9 all'11 gennaio, il Teatro Alfieri ospiterà Il lago dei cigni, considerato l'icona e il titolo più rappresentato nel repertorio del balletto classico mondiale. Questa nuova produzione promette di. Torinotoday.it