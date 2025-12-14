Licinia Lentini | Ho fatto teatro con Strehler ma tutti mi ricordano per i film con Banfi e Calà

Licinia Lentini, nota per i suoi ruoli cinematografici con Banfi e Calà, ha avuto una carriera diversificata che include anche il teatro con Strehler. È ricordata per interpretazioni iconiche come la signora Borlotti e Moira la mandrilla, dimostrando una versatilità che ha attraversato cinema e teatro, lasciando un’impronta indelebile nel panorama dello spettacolo italiano.

Licinia Lentini era la signora Borlotti ne “L’allenatore del pallone”, ma anche la signora Bellugi ne “Il commissario Lo Gatto” e, soprattutto, Moira la mandrilla di Porto Recanati nel primissimo “Vacanza di Natale”. Bella, alta, sensuale, Licinia («Perché questo nome? Mio padre amava la storia romana») era il sogno di tutti gli italiani che la ammiravano al cinema, in tv e sulle copertine dei settimanali. Fin quando, però, si è allontanata dai film leggeri («Il ruolo della bellona mi stava stretto») per dedicarsi al teatro impegnato («Ho lavorato con Strehler»). Ora, a 66 anni, Licinia insegna recitazione e doppiaggio a Roma e Firenze. Liberoquotidiano.it Anno 1980 Copertine Renato Pozzetto e Licinia Lentini - facebook.com facebook © Liberoquotidiano.it - Licinia Lentini: "Ho fatto teatro con Strehler ma tutti mi ricordano per i film con Banfi e Calà"

