Lezione di Albanese alle superiori il preside | Non ne sapevo nulla I genitori | Dovevano informarci

Un intervento di Francesca Albanese, relatrice Onu per la Palestina, tenuto in una scuola superiore di Bologna, ha suscitato sorpresa tra studenti e staff. Il preside dichiara di non essere stato informato, mentre i genitori si lamentano della mancanza di comunicazione. L'episodio solleva questioni sulla gestione delle relazioni tra istituzioni scolastiche e ospiti esterni.

Bologna, 14 dicembre 2025 – È un caso l'intervento di Francesca Albanese, relatrice Onu per la Palestina, tenuto davanti agli studenti di una scuola bolognese. Dopo le lezioni i n videocollegamento con alcuni istituti della Toscana e nel Reggiano, infatti, Albanese si è ripetuta a San Lazzaro, all'Istituto Enrico Mattei. Qui, infatti, la giurista è intervenuta da remoto mercoledì scorso. Ad iscriversi all'incontro, una docente di italiano del Mattei: pare, stando a quanto ricostruito fino ad ora, che i docenti che hanno aderito all'iniziativa (quindi probabilmente anche quelli della Toscana) abbiano usato la piattaforma web apposita, dove si poteva scegliere tra tre date: il 4, il 9 e appunto il 10 dicembre.

