Nonostante le sfide globali come le barriere commerciali, le tensioni sui dazi e la svalutazione del dollaro rispetto all'euro, l'export italiano registra una ripresa significativa, raggiungendo i due miliardi di euro. Un incremento che contrasta le preoccupazioni e dimostra la resilienza del settore nel contesto internazionale.

Altro che freni e retromarce. Mentre nel mondo si alzano barriere, si agitano dazi e il dollaro scivola sull’euro, l’ export italiano riprende a correre. E lo fa con una vivacità che sorprende anche i più scettici: nei primi nove mesi del 2025 le vendite all’estero crescono del 3,6%, oltre 16,5 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato che riporta l’Italia al quarto posto nel G20 per esportazioni di merci, alle spalle solo di Cina, Stati Uniti e Germania. Il quadro nazionale è dunque incoraggiante. Ma scendendo sul territorio, la fotografia si fa più sfumata. Ilrestodelcarlino.it

L’export vale due miliardi. Un calo di oltre otto milioni - Mentre le vendite all’estero a livello nazionale crescono, Ferrara è in controtendenza. ilrestodelcarlino.it