L’ex genio Musk un bluff svelato a suon di scatti d’ira infantili e fallimenti

Elon Musk, spesso celebrato come un genio innovativo, si mostra in una luce più umana e fragile attraverso episodi di ira e fallimenti. Questa realtà mette in discussione l’immagine di perfezione che lo ha circondato, lasciando spazio a dubbi e riflessioni sulla sua vera natura.

C'è ancora qualcuno che definisce Elon Musk un genio? Forse il suo discusso consulente Andrea Stroppa, in Italia, è rimasto l'unico. Stroppa sembra instancabile nella sua petulante attività di lobbying per convincere le istituzioni italiane a usare Starlink come infrastruttura nazionale digitale; rimbecca con sarcasmo chi critica il sistema satellitare statunitense perché ne vede i rischi per la sovranità e la sicurezza nazionale: dice che «l'Italia che rifiuta Starlink resta indietro». Ma il tema vero è il modo in cui Musk sta inesorabilmente distruggendo sempre di più la propria immagine pubblica, come un ragazzino che non riesce a contenere gli scatti d'ira.