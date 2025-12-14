L'ex fidanzato di Tatiana Tramacere | Su di me grave pregiudizio tutelerò la mia immagine

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Bonsegna, ex fidanzato di Tatiana Tramacere, si esprime riguardo ai pregiudizi che lo coinvolgono nel caso della scomparsa della giovane di Nardò. In un suo sfogo, ha dichiarato di aver vissuto un forte disagio personale e psicologico, annunciando la volontà di tutelare la propria immagine di fronte alle accuse e alle illazioni.

Lo sfogo di Alessandro Bonsegna, legato in passato alla 27enne di Nardò scomparsa per dieci giorni: "Ho provato un forte disagio personale e psicologico. Sono sempre stato estraneo a tutto". Fanpage.it

ex fidanzato tatiana tramacereL’ex fidanzato di Tatiana Tramacere: “Su di me grave pregiudizio, tutelerò la mia immagine” - Lo sfogo di Alessandro Bonsegna, legato in passato alla 27enne di Nardò scomparsa per dieci giorni: "Ho provato un forte disagio personale e psicologico ... fanpage.it

Tatiana Tramacere, l'ex fidanzato: «Sono turbato, su di me un clima di sospetto. Lei non mi ha mai contattato» - Ho vissuto momenti di grande angoscia e preoccupazione». msn.com

Immagine generica

Tatiana Tramacere, gli ultimi momenti prima della scomparsa - Ore 14 del 03/12/2025

Video Tatiana Tramacere, gli ultimi momenti prima della scomparsa - Ore 14 del 03/12/2025