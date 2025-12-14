L’Europa vassalla degli Usa ora non sa cosa fare | la tragedia non è il disprezzo di Trump ma l’incapacità d’azione

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Europa si trova in una posizione di incertezza di fronte alle nuove strategie di sicurezza degli Stati Uniti. Il recente documento di Trump evidenzia una crisi di leadership e di indirizzo comunitario, rivelando come l’incapacità d’azione e la perdita di autonomia siano diventate le sfide principali per il Vecchio Continente, più che il disprezzo personale del presidente americano.

Il nuovo documento di Strategia di Sicurezza Nazionale di Donald Trump non è una semplice critica all’Europa. È la prova tangibile di una verità geopolitica fondamentale: quando si è vassalli di una superpotenza, in questo esempio gli Usa, quando cambia il vento a Washington deve cambiare tutto anche da noi. Ma questa volta, il cambiamento non è una semplice sterzata di politica estera. È un terremoto epocale, una trasformazione a 360 gradi che lascia l’Europa, abituata a ricevere ordini, nella posizione tragicomica di non sapere cosa fare quando l’ordine è: “Pensate con la vostra testa.” Il disorientamento europeo, oggi palese, è la diretta conseguenza di un fallimento strategico di proporzioni storiche. Ilfattoquotidiano.it

l8217europa vassalla degli usa ora non sa cosa fare la tragedia non 232 il disprezzo di trump ma l8217incapacit224 d8217azione

© Ilfattoquotidiano.it - L’Europa vassalla degli Usa ora non sa cosa fare: la tragedia non è il disprezzo di Trump, ma l’incapacità d’azione