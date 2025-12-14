L’Europa sotto al tavolo tra Russia e Washington

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Europa si trova spesso al centro delle tensioni tra Russia e Stati Uniti, due potenze che influenzano il suo destino. Questa dinamica complessa rivela come la storia non sia sempre guidata dalla ragione, ma piuttosto da forze imprevedibili, come scrisse Solženicyn, paragonando la storia a un albero contorto agitato da venti e tempeste.

È una presunzione del mondo moderno, scriveva Solženicyn, che la storia sia governata dalla ragione. La storia, sosteneva, è un albero contorto agitato da venti e tempeste improvvise. Né Zelensky . il manifesto. Cms.ilmanifesto.it

l8217europa sotto al tavolo tra russia e washington

© Cms.ilmanifesto.it - L’Europa sotto al tavolo tra Russia e Washington