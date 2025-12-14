letteratura salvifica di adania shibli

Adania Shibli, scrittrice palestinese, ha vissuto un episodio significativo nell’ottobre 2023 durante la Buchmesse di Francoforte, quando la cerimonia di consegna del premio Litprom al suo romanzo

Adania Shibli, scrittrice palestinese, nell’ottobre 2023 visse la straniante esperienza della cancellazione, alla Buchmesse di Francoforte, della prevista consegna del premio Litprom, assegnato al suo notevolissimo romanzo Un dettaglio minore (La nave di Teseo). La cancellazione fu decisa all’indomani degli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre, stabilendo una connessione più che problematica con l’autrice e con il suo libro, ispirato da una storia vera del 1949 (le torture e l’uccisione di una ragazza palestinese da parte dell’esercito israeliano). Casagrande dedica ora a Shibli un libretto – La lingua rubata – che riproduce un testo del 2024 e una conversazione con Maria Nadotti. Quotidiano.net

