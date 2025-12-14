L' eroe di Sydney | disarma l' attentatore a mani nude Video

Il 14 dicembre, Bondi Beach, celebre meta turistica di Sydney, è stata teatro di un attentato durante le celebrazioni di Hanukkah. Un uomo ha tentato di colpire, ma un eroe locale ha reagito prontamente, disarmando l'attentatore con le mani nude. Questo episodio ha suscitato ammirazione e testimonia il coraggio di chi interviene in situazioni di emergenza.

ge:kolumbus:liberoquotidiano:45412463 Il 14 dicembre, un terribile attentato ha colpito Bondi Beach, iconica spiaggia di Sydney, durante le celebrazioni del primo giorno di Hanukkah ("Chanukah by the Sea"), organizzate da Chabad con intrattenimento per famiglie.Poco dopo le 18:30 ora locale, due attentatori – uno in nero completo, l'altro con maglia nera e pantaloni bianchi – hanno aperto il fuoco sulla folla, seminando panico con decine di colpi. Si sono divisi: uno sparava da un ponte rialzato, l'altro da una stradina sottostante. Il bilancio è tragico: almeno 10 morti (inclusi uno degli attentatori, ucciso dalla polizia) e almeno 18 feriti. Liberoquotidiano.it Bondi Beach, il video dell’”eroe” in bianco che disarma un attentatore durante la sparatoria a Sydney - Un uomo in bianco lotta corpo a corpo con uno degli attentatori durante la sparatoria a Sydney e riesce a disarmarlo ... fanpage.it

