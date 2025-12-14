L' Eredità Stefano alla Ghigliottina? Insulti a Marcello | Più facile

Nella puntata di oggi de L'Eredità, andata in onda domenica 14 dicembre su Rai 1, si sono susseguiti momenti di tensione e divertimento. Stefano si è distinto alla Ghigliottina, mentre sui social sono emerse reazioni divise, con insulti e commenti scherzosi rivolti a Marcello, coinvolto in alcune sfide.

Oggi, domenica 14 dicembre, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il bentornato ad Alessandro, il nuovo campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Manuela da Udine, Marcello da Roma, Assia da Pisa, Stefano da Vicenza, Stefania ieri ai 100 secondi e Andrea da Roma. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto il pubblico a gran voce. Ma alla fine alla Ghigliottina ci è arrivato Stefano. Il nuovo campione del gioco aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 170mila euro: il montepremi finale.