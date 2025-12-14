Leopardi & Co | continua la felice stagione degli attori italiani nel cinema inter-americano in una bella favola romantica

Un casting originale e creativo per un "Leopardi pop" che non ci aspettavamo e funziona davvero. Segno che il cinema non ha confini Chi si aspettava di vedere Woopi Goldberg con Paolo Calabresi e la nostra Denice Tantucci con Jemery Irvine? Eppure tutto funziona grazie ad un ottima sceneggiat. Ilgiornaleditalia.it

Leopardi & Co., Paolo Camilli in sala a ferragosto tra Brando e Whoopi Goldberg - Per Denis Tantucci la vera sfida era stata quella del genere (“Non mi sono mai sentita una persona molto vicina alla commedia”, aveva detto al Festival di Taormina, dove il film è stato presentato in ... ciakmagazine.it

Le location di Leopardi & Co., il film italiano con Whoopi Goldberg che celebra le Marche - Recanati, città natale di Giacomo Leopardi, diventa protagonista assoluta del film Leopardi & Co. siviaggia.it

