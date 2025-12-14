Leone XIV ai Diplomatici | Non stancatevi mai di tessere la pace – Il video
Il Leone XIV ai Diplomatici invita a perseverare nel cammino della pace, sottolineando l'importanza dell'onestà e della coerenza come valori fondamentali nelle relazioni internazionali. In un messaggio di speranza e fermezza, il leader esorta a non stancarsi mai di lavorare per un dialogo costruttivo e duraturo tra le nazioni.
(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2025 "Solo quando una persona è onesta, infatti, diciamo che è "di parola", perché la mantiene come segno di costanza e fedeltà, senza voltafaccia. Allo stesso modo, una persona è coerente quando fa quello che dice: la sua parola è il buon pegno che dà a chi la ascolta, e il valore della parola data dimostra quanto vale la persona che la dice. In particolare, il cristiano è sempre uomo della Parola: quella che ascolta da Dio, anzitutto, corrispondendo nella preghiera al suo appello paterno. Quando siamo stati battezzati, è stato tracciato sulle nostre orecchie il segno della Croce, dicendo: "Effatà", cioè "Apriti".
Leone XIV ai Diplomatici: Non stancatevi mai di tessere la pace - "Solo quando una persona è onesta, infatti, diciamo che è "di parola", perché la mantiene come segno di costanza e fedeltà, senza voltafaccia.
Leone XIV ai Diplomatici: Il contrario del dialogo non è il silenzio, ma l'offesa - "In un contesto internazionale ferito da prevaricazioni e conflitti, ricordiamo che il contrario del dialogo non è il silenzio, ma l'offesa.
Leone XIV ai diplomatici rivolge un discorso da meditare: «Impegniamoci con speranza a disarmare proclami e discorsi, curandone non solo la bellezza e la precisione, ma anzitutto l'onestà e la prudenza. Chi sa cosa dire, non ha bisogno di molte parole, ma
Mattinata intensa per Papa Leone XIV che oggi ha ricevuto in Vaticano diverse delegazioni impegnate in ambiti culturali, religiosi e diplomatici. Il Pontefice ha ricevuto il Prof. Riccardo Di Segni, Rabbino Capo di Roma, con Rav Alfonso Arbib, Rabbino Capo di
