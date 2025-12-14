Leone XIV ai Diplomatici | Il contrario del dialogo non è il silenzio ma l' offesa – Il video

Il cardinale Leone XIV sottolinea l'importanza del dialogo come strumento di pace e confronto nel contesto internazionale, evidenziando che l'offesa rappresenta il vero ostacolo alla comprensione reciproca. In un momento di tensioni e prevaricazioni globali, le sue parole invitano a riflettere sulla necessità di mantenere aperti i canali di comunicazione, anche di fronte alle sfide più difficili.

(Agenzia Vista) Vaticano, 14 dicembre 2025 "In un contesto internazionale ferito da prevaricazioni e conflitti, ricordiamo che il contrario del dialogo non è il silenzio, ma l’offesa. Laddove, infatti, il silenzio apre all’ascolto e accoglie la voce di chi ci sta davanti, l’offesa è un’aggressione verbale, una guerra di parole che si arma di menzogne, propaganda e ipocrisia. Impegniamoci con speranza a disarmare proclami e discorsi, curandone non solo la bellezza e la precisione, ma anzitutto l’onestà e la prudenza. Chi sa cosa dire, non ha bisogno di molte parole, ma solo di quelle giuste: esercitiamoci dunque a condividere parole che fanno bene, a scegliere parole che costruiscono intesa, a testimoniare parole che riparano i torti e perdonano le offese. Open.online

Leone XIV ai Diplomatici: Il contrario del dialogo non è il silenzio, ma l'offesa - (Agenzia Vista) Vaticano, 14 dicembre 2025 "In un contesto internazionale ferito da prevaricazioni e conflitti, ricordiamo che il contrario del dialogo non è il silenzio, ma l’offesa. quotidiano.net