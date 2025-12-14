LEON il manager che sta ridisegnando la musica italiana

LEON sta rivoluzionando il panorama musicale italiano, distinguendosi come un manager capace di integrare con successo strategie, creatività e comunicazione. La sua figura rappresenta un punto di svolta nel settore, contribuendo a ridefinire i parametri del successo e dell'innovazione nel mondo della musica nel nostro paese.

Nel panorama musicale italiano, LEON si è imposto come un profilo capace di muoversi con naturalezza tra strategie, creatività e comunicazione. Dietro questo nome c’è Samuele Leòn Maggi, un professionista che ha costruito un’identità precisa: leggere il mercato, interpretare i segnali e trasformare le intuizioni in progetti concreti. Una figura trasversale nel music business LEON . Sbircialanotizia.it

