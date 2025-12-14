L’elisoccorso sotto la lente del Tar Nel mirino la nuova base di Sarzana

Il Tar esamina il progetto della nuova base di elisoccorso di Sarzana, ancora in fase di realizzazione. La decisione arriva dopo numerose polemiche e dubbi sulla sua conformità e sull’impatto ambientale. La questione coinvolge enti locali e cittadini, ponendo in evidenza le criticità legate alla pianificazione e alla gestione di questa infrastruttura strategica.

Deve ancora essere realizzata, ma la nuova base dell’ elisoccorso finisce sotto la lente del Tribunale amministrativo. Il nuovo servizio, che nei prossimi mesi sarà attivato a Sarzana per coprire tutto il levante ligure, è infatti oggetto dell’affondo giudiziario di Elilombarda, una delle società che anni addietro aveva partecipato alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di elisoccorso di feriti in emergenza (il cosiddetto Hems) da effettuare per la durata di 9 anni nella Regione Lombardia (lotti 1 e 2) e nella Regione Liguria (lotto 3). Nel mirino della società è finita la deliberazione della giunta regionale ligure inerente l’approvazione degli indirizzi operativi per realizzazione sito idoneo per ospitare una base Hems nel Levante Ligure, nella parte in cui dà il via libera all’estensione contrattuale del contratto affidato alla società Airgreen – vincitrice del lotto ligure della gara d’appalto – per la gestione del servizio di elisoccorso anche dalla base di Sarzana. Lanazione.it

Piano casa sotto la lente del Tar. Un funzionario seguirà le verifiche - Il Piano casa relativo all’ex villa Paolini è stato impugnato attraverso due ricorsi al Tar, che ha sospeso in via cautelare i lavori in corso, e il ... ilrestodelcarlino.it

Un uomo di circa 63 anni è stato trovato morto questa mattina al parco del Peralto da un escursionista. Il ritrovamento è avvenuto sotto il muraglione nei pressi della piazzola di atterraggio dell’elisoccorso all’inizio del sentiero che porta in via delle Baracche - facebook.com facebook