L' elezione di La Russa nel consiglio della Fia potrebbe diventare un volano per l' Autodromo di Monza

L'elezione di Geronimo La Russa nel consiglio mondiale della Fia rappresenta un importante passo per il settore automobilistico italiano. Questa nomina potrebbe favorire lo sviluppo e la valorizzazione dell'Autodromo di Monza, rafforzando il ruolo dell'Italia nel panorama internazionale delle corse automobilistiche.

Geronimo La Russa, presidente dell'Aci, è stato eletto membro del consiglio mondiale per lo sport automobilistico della Federazione italiana dell'automobile (Fia). E la sua elezione, potrebbe risultare ottimale soprattutto per l'autodromo di Monza.L'elezioneLe votazioni, si sono svolte a Tashkent. Monzatoday.it

