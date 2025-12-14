Legno sminuzzato Troppe proteste Stop all’azienda

La Provincia di Lecco ha disposto la sospensione temporanea dell’attività di sminuzzamento del legno presso l’azienda agricola 3DR di Calolziocorte, a causa di numerose proteste. La decisione mira a valutare le implicazioni ambientali e territoriali legate a questa attività, sospendendo temporaneamente l’operato dell’azienda fino a ulteriori approfondimenti.

Stop allo sminuzzamento del legno. La Provincia di Lecco ha disposto la temporanea sospensione della cippatura del legname alla 3DR di Calolziocorte, un’azienda agricola. Doveva essere un’attività secondaria, quasi collaterale, invece era diventata prevalente con problemi di inquinamento e di gestione del materiale di sfalcio e taglio. Più volte i residenti della zona si sono lamentati del cattivo odore in zona. A evidenziare anomalie erano stati per prima gli ispettori di Arpa Lombardia, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, in seguito ad un sopralluogo compiuto a ottobre. Poi era stata emessa anche un’ordinanza comunale. Ilgiorno.it

