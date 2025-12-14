La Legge di Bilancio 2026 affronta ulteriori ritardi, con l'esame in Commissione che si protrae e ancora numerosi nodi da risolvere. Nonostante la fase cruciale si avvicini, il processo parlamentare prosegue con difficoltà, lasciando ancora molte questioni aperte e in attesa di chiarimenti.

© Quifinanza.it - Legge di Bilancio 2026, altro rinvio: tutti i nodi da sciogliere e ancora aperti in Commissione

L’esame della legge di Bilancio entra nella fase più delicata, ma il confronto parlamentare continua a procedere a rilento. Alla Commissione Bilancio del Senato restano ancora numerosi nodi da sciogliere e il calendario si fa sempre più stretto. Il testo deve essere approvato entro la fine dell’anno, ma le mediazioni politiche e tecniche non sono ancora arrivate a una sintesi definitiva. L’ennesimo rinvio pone l’attenzione su tutto ciò che ancora non è stato definito. Non si tratta soltanto di coperture finanziarie o di aspetti tecnici, ma di scelte che hanno un impatto diretto a seconda del contesto. Quifinanza.it

Legge di Bilancio 2026, altro rinvio: tutti i nodi da sciogliere e ancora aperti in Commissione - I nodi ancora aperti sono su enti locali, incentivi alle imprese, oro di Bankitalia e nuova tassa sui pacchi ... quifinanza.it