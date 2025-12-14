Ledda e Mele trionfo al Rally Città di Cagliari

Ledda e Mele hanno conquistato la vittoria al Rally Città di Cagliari, a bordo della Škoda Fabia RS Rally2 preparata da Delta Rally. Il loro successo li ha portati davanti a una combattiva concorrenza, composta da Simone Di Giovanni, Andrea Colapietro e Marino Gessa, protagonisti fino alle fasi finali della gara.

