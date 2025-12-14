Ledda e Mele trionfo al Rally Città di Cagliari

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ledda e Mele hanno conquistato la vittoria al Rally Città di Cagliari, a bordo della Škoda Fabia RS Rally2 preparata da Delta Rally. Il loro successo li ha portati davanti a una combattiva concorrenza, composta da Simone Di Giovanni, Andrea Colapietro e Marino Gessa, protagonisti fino alle fasi finali della gara.

Immagine generica

Al volante della Škoda Fabia RS Rally2 preparata da Delta Rally, il portacolori del Team Autoservice Sport ha preceduto Simone Di Giovanni e Andrea Colapietro (Škoda Fabia Rally2 Evo) e Marino Gessa con Salvatore Pusceddu (Škoda Fabia RS Rally2), protagonisti fino alle battute finali. Va a Valentino Ledda e Claudio Mele la prima edizione del . Tuttorally.news