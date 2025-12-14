League of Legends la Stagione 1 del 2026 a tema Demacia | le novità del gameplay

La Stagione 1 del 2026 di League of Legends introduce Demacia come tema centrale, portando con sé nuove atmosfere e caratteristiche. Tra petricite, tocchi dorati e blu, il gameplay si arricchisce di elementi che richiamano la patria di “unità, speranza e giustizia”. Un aggiornamento che promette di rivoluzionare l’esperienza dei giocatori sulla Landa degli Evocatori.

La Landa degli Evocatori dà il benvenuto a Demacia a partire dalla Stagione 1 2026 di League of Legends, con petricite, tocchi dorati e blu e molti altri elementi della patria di ”unità, speranza e giustizia”. Anche il filmato annuale, in uscita a gennaio, includerà campioni demaciani, così come gli aspetti del Pass battaglia dell’Atto 1 vedranno alcuni campioni non demaciani con una veste a tema Demacia, compreso un aspetto in edizione prestigio per Morgana. I dev hanno spiegato che il focus è sulla Demacia delle origini, in un’epoca considerata la loro età dell’oro. Modifiche al gameplay . Saranno introdotte una serie di modifiche al gameplay della Landa degli evocatori (classificate e draft normale). Nerdpool.it

