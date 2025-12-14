Le truffe di Natale sotto l’albero | Super offerte per rubare dati e soldi

Durante il periodo natalizio, le truffe sotto l’albero aumentano, sfruttando le offerte allettanti per rubare dati e denaro. In collaborazione con i carabinieri, l’articolo fornisce consigli pratici per riconoscere e prevenire queste frodi, aiutando a proteggere utenti e famiglie da rischi digitali e furti durante le festività.

Continua la rubrica in collaborazione con i carabinieri contro le truffe: l'Arma dà consigli utili per difenderci. "Fate i buoni!" recita un famoso spot di Natale, ma evidentemente non per tutti è così. Infatti il periodo che precede il Natale è spesso un'occasione golosa per gli specialisti del raggiro, agevolati dalla naturale propensione delle persone a spendere in regali, vacanze o opere di beneficenza, con un occhio però sempre teso al risparmio. Con l'aiuto dei Carabinieri di Ancona, analizziamo quindi le 4 truffe tipiche delle festività natalizie e le precauzioni necessarie. Phishing. I truffatori inviano milioni di email e Sms fingendosi operatori di note multinazionali, di società finanziarie ma anche di autorità o istituzioni locali.