Le tre regine del bianco Pantone 2026 ovvero coloro che l' avevano anticipato in tempi non sospetti e oggi hanno il guardaroba già pronto

Nel 2026, il bianco Pantone si arricchisce di tre nuove regine, con il Cloud Dancer in testa. Un colore etereo che già da tempo ha conquistato gli spazi più innovativi della moda e dello stile, anticipando le tendenze del futuro. Questo articolo esplora come queste tonalità stanno plasmando il guardaroba e le scelte estetiche del prossimo anno.

Il Cloud Dancer dominerà il 2026, eppure c'è chi, stilisticamente parlando, questo bianco etereo l'aveva già fatto suo da un bel po' di tempo. Loro sono una principessa, una duchessa e un'ex Spice, che non condividono nulla, se non l'essere state avanti in tempi non sospetti. Vanityfair.it Le tre regine del bianco Pantone 2026, ovvero coloro che l'avevano anticipato in tempi non sospetti (e oggi hanno il guardaroba già pronto) - Il Cloud Dancer dominerà il 2026, eppure c'è chi, stilisticamente parlando, questo bianco etereo l'aveva già fatto suo da un bel po' di tempo. vanityfair.it

Indicare il Pantone bianco e vederci il Ku Klux Klan - Da Sydney Sweeney ai master della Columbia, non c’è migliore allegoria del presente ... tempi.it

Addio alle gemelle Kessler, le regine del grande varietà. "Due paia di gambe con una testa sola", le definì Ennio Flaiano: le gemelle Alice ed Ellen Kessler sono state un duo indissolubile del varietà in bianco e nero, un'icona della tv italiana degli anni '60 e '70 - facebook.com facebook

© Vanityfair.it - Le tre regine del bianco Pantone 2026, ovvero coloro che l'avevano anticipato in tempi non sospetti (e oggi hanno il guardaroba già pronto)

Il VERDE nei LOOK: Tutti i Segreti per Indossarlo con Stile

Video Il VERDE nei LOOK: Tutti i Segreti per Indossarlo con Stile Video Il VERDE nei LOOK: Tutti i Segreti per Indossarlo con Stile