Le tradizioni del Natale C’è la fiera del ceppo

La Valdichiana si prepara a vivere il cuore del Natale con eventi e tradizioni che riscaldano l’atmosfera. La fiera del ceppo rappresenta uno dei momenti più attesi, offrendo un’occasione per riscoprire le usanze e le celebrazioni che rendono unico questo periodo dell’anno. Un appuntamento che unisce comunità e tradizione in un’atmosfera di festa.

La Valdichiana entra nel cuore del Natale con una domenica che segna uno dei momenti più densi del calendario delle feste. Il territorio propone un mosaico di iniziative che intrecciano tradizione, musica, cultura e attenzione alle famiglie. A Lucignano va in scena uno degli appuntamenti più identitari: l’ Antica Fiera del Ceppo, appuntamento che affonda le radici nella storia agricola e mercantile del borgo. La rievocazione della "Fiera ’900" in Piazza delle Logge riporta in vita antichi mercati, figuranti, artigiani e animali, mentre le vie del centro si animano con mercatini di qualità, street food e sapori della tradizione contadina grazie alla collaborazione dei Rioni. Lanazione.it Natale a San Giovanni in Marignano: domani torna l’antica Fiera di San Lucia - Inaugura domani, sabato 13 dicembre, a San Giovanni in Marignano, la Fiera di Santa Lucia, un appuntamento che celebra la straordinaria 960ª edizione, a ... chiamamicitta.it

Lucignano celebra il Natale con l’Antica Fiera del Ceppo - Torna l’Antica Fiera con 49 espositori, il Villaggio di Babbo Natale e la partecipazione della Banda Rosini, del Gruppo Folcloristico di Lucignano, dei rioni e degli studenti Arezzo, 13 dicembre 2024 ... lanazione.it

