Le terme sono il rituale di bellezza più antico di tutti E la loro storia è incredibile

Le terme rappresentano un antico rituale di bellezza e benessere, radicato nella storia dell'umanità. Attraverso le acque termali, si scopre un legame profondo tra natura e cultura, che attraversa secoli di tradizioni. Questo articolo esplora il fascino delle terme, il loro ruolo nel tempo e come l’acqua termale possa svelare aspetti della nostra identità.

Può l'acqua raccontare chi siamo? Sì, se si tratta di quella termale. Le terme sono il rituale di bellezza più antico di tutti, e godono di una storia davvero affascinante. Attraverso sorgenti, canalizzazioni e architetture, le acque termali hanno saputo modellare comportamenti e abitudini della società, oltre che geografie urbane e pratiche mediche. La loro storia tocca diversi ambiti: dalla medicina ( l'uso terapeutico dell'acqua ) alla tecnologia – per via del riscaldamento – fino agli aspetti socioculturali. In questo racconto percorriamo le tappe principali: le origini antiche, la fioritura romana, il Medioevo e gli ultimi due secoli.

