Le tendenze beauty IN e quelle OUT per il 2026

Scopri le tendenze beauty più in voga e quelle in declino per il 2026, tra innovazioni e ritorni. Le mode si trasformano costantemente, portando novità e lasciando indietro dettagli di stile che, in alcuni casi, tornano a essere protagonisti. Un viaggio tra ciò che conquista il mondo della bellezza e ciò che lentamente scompare.

Qualcosa di nuovo, qualcosa che resta e qualcosa che va via. Ogni anno si fa spazio a dettagli di stile che si evolveranno mese dopo mese e si lasciano dietro altri, talvolta messi da parte solo temporaneamente. Tanto, come ben sappiamo, tutto torna.

Tagli ispirati ai vampiri, make up glaciali e glow alieni. Tutte le tendenze beauty del 2026 che ci stano già conquistando - Tra look Glitch, Vamp, Jelly e Alien, il futuro del beauty celebra il caos, l’asimmetria e l’evasione creativa. dilei.it

Oggi tra social e influencer sembra che basti un filtro, uno smoothie verde e un kit “miracoloso” per avere un sorriso perfetto. Ma attenzione: non tutte le tendenze alimentari e beauty sono amiche dei denti. Le diete sugar-free estreme possono alterare l’eq - facebook.com facebook

TENDENZE MODA 2026: CAMBIA TUTTO!

