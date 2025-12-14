Le temperature superiori a 30 gradi riducono fino al 6,7% lo sviluppo cognitivo dei bambini fino a 4 anni nei Paesi a clima caldo
Uno studio della New York University evidenzia come le temperature superiori a 30 gradi, tipiche dei Paesi a clima caldo, possano ridurre fino al 6,7% lo sviluppo cognitivo dei bambini fino a 4 anni. Le ondate di calore e i periodi di caldo intenso rappresentano un rischio crescente per lo sviluppo infantile, evidenziando l'importanza di conoscere e affrontare gli effetti delle alte temperature sui più piccoli.
