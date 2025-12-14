Le super luci di Natale di Fabio diventano un’attrazione selfie e stupore a Bozzano

A Bozzano, in provincia di Lucca, le luci di Natale di Fabio trasformano il paese in una magica attrazione. Con 20mila led e un allestimento spettacolare, questa installazione natalizia invita residenti e visitatori a immergersi in un’atmosfera fiabesca fatta di colori, luci e meraviglia. Un luogo ideale per scattare selfie e lasciarsi incantare dalla magia del Natale.

Bozzano (Lucca), 14 dicembre 2025 – Sono 20mila lucine a led a far sognare. Ma anche i colori, l’allestimento e quella sfavillante magia da villaggio natalizio. La villetta di via Vittorio Veneto 65 a Bozzano diventa meta degli amanti degli scenari da postare, tra instagram e hashtag la meraviglia si consuma a vedere quell’edificio decisamente artistico. A realizzarlo Fabio Cornia che da dieci anni propone luminarie (a gestione computerizzata) e pupazzi che attirano famiglie intere. Quest’anno si è superato: approfittando della sua maestrìa da elettrauto, ha infatti creato un programma che permette alle luci di ’danzare’ letteralmente a ritmo di musica. Lanazione.it

