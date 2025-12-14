Le statuine più vendute del presepe napoletano? Sul podio c’è Jannik Sinner
Le statuine del presepe napoletano rappresentano da sempre un simbolo autentico delle tradizioni natalizie italiane. Quest’anno, tra le più richieste, spiccano tre nomi noti del panorama internazionale: Giorgio Armani, Ornella Vanoni e Jannik Sinner, che hanno conquistato il cuore degli appassionati con le loro raffinate rappresentazioni nei presepi.
Sono Giorgio Armani, Ornella Vanoni e Jannik Sinner le tre statuine del presepe napoletano più ricercate quest’anno dagli appassionati degli addobbi natalizi. A raccontarlo è Genny Di Virgilio, titolare dell’omonima bottega di via San Gregorio Armeno, la strada dei presepi del centro storico di. Trentotoday.it
