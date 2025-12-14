Le serie tv più cercate dagli italiani su Google nel 2025 | vince Monster | La storia di Ed Gein

Nel 2025, le serie TV più cercate dagli italiani su Google riflettono un mix di produzioni nazionali e internazionali che hanno catturato l'attenzione del pubblico. Dalla suspense di storie vere alle narrazioni di fantasia, ecco la classifica delle dieci serie più ricercate nel corso dell'anno, con Monster: La storia di Ed Gein in testa tra le scelte degli utenti italiani.

Nel 2025 ci sono alcune serie tv che hanno particolarmente incuriosito gli italiani. Tra prodotti nazionali e internazionali, Google ha stilato la classifica delle dieci più ricercate nell’anno dagli abitanti del nostro Paese. Scopriamo insieme quali sono. Le serie tv più cercate dagli italiani su Google nel 2025. Partiamo dalla decima posizione con Tutto quello che ho, miniserie tv italiana con protagonisti Vanessa Incontrada e Marco Bonini. La trama racconta il dolore di due genitori dopo aver perso la loro figlia. Al nono posto troviamo ACAB – La Serie. Disponibile su Netflix, quest’altro titolo italiano segue le vicende di una squadra di polizia alle prese con i crimini e con l’arrivo del nuovo comandante, Michele, e con la sua politica riformista. Superguidatv.it

