Le sentinelle generose di Bagno di Romagna

Le Sentinelle del Territorio di Bagno di Romagna sono volontari che offrono vicinanza e supporto alle persone solitarie della comunità. Il loro impegno è stato riconosciuto a livello nazionale, distinguendosi tra le eccellenze e ricevendo il premio ‘Ambasciatori d’Eccellenza–100 Ambasciatori Nazionali 2025’. Un esempio di solidarietà e attenzione sociale.

Affettuosa, encomiabile ’guardia’ per la solitudine. È quella offerta dai volontari delle ‘Sentinelle del territorio’ di Bagno di Romagna, il cui progetto è stato selezionato fra le eccellenze nazionali e premiato nell’ambito del ‘Premio Ambasciatori d’Eccellenza–100 Ambasciatori Nazionali 2025’. La cerimonia si è tenuta a Roma, nella Sala Koch di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. Un progetto nato all’interno dell’assessorato all’Armonia sociale, a cui è delegata l’assessora Carla Para. Il riconoscimento viene assegnato alle realtà italiane che si distinguono per valore sociale, innovazione, impatto sulla comunità e impegno civile. Ilrestodelcarlino.it Le sentinelle generose di Bagno di Romagna - Il sindaco: "Otto cittadini si sono messi al servizio della collettività" ... msn.com

Bagno di Romagna: le “Sentinelle del territorio” premiate nella rassegna “100 ambasciatori nazionali” - Il progetto “Sentinelle del territorio” è stato selezionato tra le eccellenze nazionali e premiato nell’ambito del Premio Ambasciatori d’Eccellenza – 100 Ambasciatori Nazionali 2025. corrierecesenate.it

