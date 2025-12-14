Le prove dei rapporti i bonifici e le relazioni | chiuso il cerchio sulla Triestina calcio

Nel 2023, la Triestina calcio affronta un periodo complesso, con la salvezza in Lega Pro ancora da conquistare ai playout. Le recenti indagini su rapporti, bonifici e relazioni hanno chiuso il cerchio su aspetti finanziari e amministrativi, gettando nuova luce sulla situazione del club e sulle sfide che deve affrontare per risollevarsi.

AGI - Siamo nel 2023 e la Triestina calcio vive un momento difficile. La salvezza in Lega Pro arriverà ai playout dopo un campionato nel quale la squadra aveva sofferto le pene dell'Inferno. Al timone c'è Simone Giacomini che - spiegano alcune fonti interpellate da AGI -, da gennaio manifesta l'intenzione di cedere l'attività. È da questo particolare che gli investigatori della Capitale sono partiti in queste ore per chiudere il cerchio dell’inchiesta della procura di Roma sui mutui allegri concessi da Banca Progetto. Chi indaga ha ricostruito le prove dei rapporti molto stretti tra Alessandro Di Paolo, Antonio Scaramuzzino, Piergiorgio Crosti e Andrea Centofanti che, secondo quanto apprende l' AGI, avrebbe curato il passaggio di proprietà per conto di Giacomini stesso che, a fine stagione, cederà poi la società. Agi.it Antonio Elia - Autoprove.it. QMIIR · SEMPERO (Super Slowed). PRO e CONTRO dalla prova di strada di #Mazda CX-30 nella versione eSkyactivG da 140CV con il cambio manuale a 6 rapporti - facebook.com facebook Lando Norris domina anche la seconda sessione di prove libere mostrando di essere assolutamente a suo agio sul giro secco e sul passo gara. Venerdì interlocutorio per Max Verstappen che resta in scia al leader del mondiale. Come spesso accaduto in p x.com © Agi.it - Le prove dei rapporti, i bonifici e le relazioni: chiuso il cerchio sulla Triestina calcio

Ti ha lasciato per un’altra? Fai questo e ti cercherà! | STRATEGIA Distacco Intelligente

Video Ti ha lasciato per un’altra? Fai questo e ti cercherà! | STRATEGIA Distacco Intelligente Video Ti ha lasciato per un’altra? Fai questo e ti cercherà! | STRATEGIA Distacco Intelligente