le professioni digitali il lavoro viaggia sul web

L’articolo esplora le nuove opportunità offerte dalle professioni digitali, analizzando come il lavoro nel mondo online stia rivoluzionando le modalità di impiego tradizionali. Attraverso l’incontro con esperti di StartWorking Pontremoli, si evidenziano percorsi alternativi che garantiscono flessibilità, internazionalità e libertà dai vincoli degli ambienti lavorativi tradizionali.

Che cosa significa davvero lavorare nel digitale oggi? Questa è stata la domanda al centro di ‘Navigare le professioni digitali’, l’incontro che ha portato Valentina De Vico e Lorenzo Calegari di StartWorking Pontremoli all’Accademia La Spezia per capire come il mondo del lavoro stia cambiando e quali strade alternative, spesso poco considerate, permettano di ottenere una professione flessibile, internazionale e svincolata dai tradizionali confini dell’ufficio. "In genere le professioni digitali – spiega Calegari – sono quelle che si fanno davanti al computer e permettono un certo tipo di libertà sia da quando lavori sia dove. Lanazione.it

