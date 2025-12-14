Le pillole di Polly | recensione di Il club dei bambini perduti di Rebecca Lighieri

A poco più di cinquant’anni, Armand si sente un uomo felice. Merito del destino, che gli ha dato tutto. La sua infanzia è stata serena grazie a dei genitori equilibrati, che lo amavano e sapevano stargli vicino nel modo giusto. Poi, raggiunta la gioventù, grazie alla sua bellezza prorompente e al suo talento strepitoso per la recitazione si è fatto strada nel mondo del teatro, diventando, con il tempo, un mito del palcoscenico. Le donne, naturalmente, sono sempre cadute ai suoi piedi; lui, tuttavia, ne ha amata veramente solo una, sua moglie Birke, attrice di teatro come lui. Insieme, formavano una coppia che destava ammirazione ed invidia, bellissimi e pieni di talento com’erano. Romadailynews.it

