Le pagelle Partita strepitosa di Caupain Uglietti ancora poco lucido

Le pagelle della partita evidenziano una prestazione eccezionale di Caupain, mentre Uglietti fatica a essere incisivo. Jaylen Barford ha giocato 24 minuti, segnando 9 punti, ma ha mostrato alcune difficoltà in fase offensiva. Un'analisi dettagliata delle performance dei giocatori in questa sfida, tra alti e bassi, che ha regalato emozioni e colpi di scena.

Jaylen BARFORD (24 minuti, 27 da 2, 14 da 3, 22 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 perse, 9 punti) Siamo abituati ai suoi alti e bassi. Stasera mal indirizza la sua "verve" e perde anche il pallone decisivo dei regolamentari, commettendo per di più, in quel frangente, un ingenuo quinto fallo. Voto 5 Jokhow Panom THOR (23 minuti, 38 da 2, 02, ai liberi, 8 rimbalzi, 1 persa, 1 stoppata, 6 punti) Benchè il reparto lunghi avversario sia congeniale alle sue caratteristiche non trova mai gli spunti che potrebbero accenderlo. Meglio in difesa che in attacco ma nulla di trascendentale. Voto 5.5. Tomas WOLDETENSAE (15 minuti, 23 da 3, 3 rimbalzi, 6 punti) Fa quello che deve fare, la sconfitta non è colpa sua. Sport.quotidiano.net Le pagelle. Partita strepitosa di Caupain, Uglietti ancora poco lucido - Troy CAUPAIN (37 minuti, 4/6 da 2, 5/11 da 3, 2/4 ai liberi, 1 rimbalzo, 4 perse, 1 recuperata, 3 assist, 25 punti) Partita di altissimo livello fino al 40’, mette i suoi sulla strada della vittoria ... sport.quotidiano.net

