Le pagelle

Le pagelle di Martelli riflettono una prestazione positiva: incolpevole sui gol subiti, si distingue nella ripresa opponendosi con determinazione all’ex Cortesi e chiudendo efficacemente gli spazi a Forte, contribuendo alla solidità della squadra.

Martelli 7. Incolpevole sui gol subiti, s’esalta nella ripresa opponendosi ripetutamente all’ex Cortesi, il migliore dei suoi, e chiudendo la porta a Forte. Manetti 6,5. Dalle sue parti si aggira un certo Casarini, ex Bologna e cliente scomodissimo, ma non trema. E quando si sgancia in avanti firma il nuovo vantaggio biancorosso incornando alle spalle di Sorzi. Sfortunato nel finale: incespica e spalanca la strada a Forte, che non perdona (39’ st Mandrelli sv). Elia 6. Non irreprensibile in occasione del pareggio del Carpi, si riscatta immolandosi provvidenzialmente sul pianerottolo di casa per evitare il terzo gol dei modenesi. Sport.quotidiano.net Le pagelle. Fulignati non basta. Inconcludente Nasti. Shpendi il più attivo - FULIGNATI 7 – Tre volte provvidenziale nel primo tempo, tiene in partita l’Empoli. lanazione.it

Ballando con le Stelle, pagelle: Fialdini impressionante (8), Andrea Delogu commuove (8) e la strana arringa della Lucarelli (5) - Promossi e bocciati e top e flop della dodicesima puntata dello storico dance show guidato da Milly Carlucci andata in onda ieri 13 dicembre su Rai 1. libero.it

#Pagelle #TorinoMilan, i voti del @CorSport: @pulisic più forte della febbre. @c_nk97 cresce - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Pulisic #Nkunku x.com

In un liceo di Ravenna ci saranno pagelle solo a fine anno, la preside rivoluziona la valutazione: "Le verifiche di fine quadrimestre generano forte stress" - facebook.com facebook

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle

Vi Mostro La Mia Pagella

Video Vi Mostro La Mia Pagella Video Vi Mostro La Mia Pagella