Le note di Rtc E il compleanno di Beethoven
Questa settimana su Rete Toscana Classica, esploreremo le note di RTC e il compleanno di Beethoven con suggerimenti d’ascolto. Si inizia con una proposta di Stravinskij: la musica per balletto Pétrouchka, trascritta a quattro mani dallo stesso autore, disponibile oggi alle 17. Un viaggio tra grandi compositori e capolavori da non perdere.
I nostri consigli per l’ascolto su Rete Toscana Classica per questa settimana cominciano con la proposta di Stravinskij e la musica per balletto da Pétrouchka, ma in una trascrizione a quattro mani per duo pianistico fatta dallo stesso autore (oggi alle 17.57 Fm 93.300 - canale digitale terrestre 720). Domani alle 9.42 un omaggio al grande soprano bulgaro Raina Kabaivanska, che in questo giorno compie 91 anni: Bellini, Verdi, Puccini. Alle 16.11 l’occasione di ascoltare registrazioni d’epoca 1952 di musica popolare di Rimskij-Korsakov diretta da Ansermet: La fiaba dello Zar Saltan, Il volo del calabrone, Capriccio spagnolo. Lanazione.it
Le note di Rtc. Da Stravinskij a Beethoven - "Il bacio della fata", divertimento di Stravinskij diretto da Chailly, è il primo dei nostri consigli per l’ascolto di musica su Rete Toscana classica, oggi alle 12,07. lanazione.it
