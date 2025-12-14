Le neroverdi a caccia di riscatto nella trasferta contro il Genoa
Il Sassuolo Femminile affronta il Genoa in trasferta nell’ultima gara del 2025, con l’obiettivo di riscattarsi dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio. La squadra di mister Spugna scende in campo alle 12:30, cercando di chiudere l’anno con un risultato positivo e migliorare la propria posizione in classifica.
Ultima gara del 2025 per il Sassuolo Femminile, di scena in trasferta contro il Genoa. La squadra di mister Alessandro Spugna arriva alla gara odierna – in campo alle 12,30 - dopo la sconfitta casalinga per 2-1 contro la Lazio, con l’obiettivo di chiudere l’anno con un risultato positivo, anche per ‘ripitturare’ una classifica deficitaria, che colloca le neroverdi. Una sola vittoria in otto gare vale alle neroverdi il penultimo posto in classifica, al pari proprio dei rossoblu: chi vince ‘strappa’, chi perde resta nei guai e tanto basta al tecnico del Sassuolo Alessandro Spunga a sottolineare l’assoluta necessità, da parte del ‘suo’ Sassuolo, di fare punti. Ilrestodelcarlino.it
