Le luci delle città nascondono complici le tenebre del mondo

Le luci delle città, capolavoro di Charlie Chaplin del 1931, è un film muto che combina commedia e profondità emotiva. Attraverso le sue immagini iconiche, il film esplora temi di umanità e speranza, rimanendo una pietra miliare del cinema mondiale.

"Le luci della città" è il titolo di uno dei film più belli e noti di Charlie Chaplin. Film muto del 1931, scritto, prodotto, diretto e interpretato da Chaplin. Le luci della città raccontano con struggente dolcezza la storia di una giovane fioraia cieca che, grazie all'aiuto finanziario del protagonista, ritrova la vista. Il film termina con l'episodio della fioraia che riconosce il suo benefattore tramite una stretta di mano. La mano che, da cieca, aveva avuto modo di sentire e apprezzare come strumento di bontà nei suoi confronti. A causa del pretesto commerciale del Natale prossimo le nostre città sono inondate di luci.

