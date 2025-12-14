Le lettere a suor Gervasia la mamma dei detenuti
L'articolo esplora le lettere indirizzate a suor Gervasia, conosciuta come la “mamma dei detenuti”, e analizza le connessioni tra figure come Francesca Mambo, moglie di Giusva Fioravanti, Nadia Mantovani e Anna Laura Braghetti, offrendo uno sguardo sulle relazioni e le storie che si intrecciano in un contesto di sensibilità e solidarietà.
Mettere insieme Francesca Mambo, "amata mogliettina" di Giusva Fioravanti, con Nadia Mantovani e Anna Laura Braghetti. Terroristi neri e brigatisti. Le loro poesie, ragionamenti sulla religione e sulla primavera, "che non impedisce a un ragazzo di togliersi la vita". Cosa unisce le loro vite a quelle di boss mafiosi di provato crimine? Il carcere e il profilo modesto e tenace di una suora, Gervasia Asioli, orsolina, che ha attraversato corridoi, raggi ed epoche storiche, raccogliendo un epistolario gonfio di dolore e di speranza. Al secolo Adele, bresciana di Desenzano, è vissuta novantatré anni, molti passati accanto a reclusi, emarginati, senzatetto: tutti coloro che la vita, per propria volontà o incolpevoli, ha messo alla prova e schiantato. Quotidiano.net
