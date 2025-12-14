Le iniziative del Rotary

Il club Rotary di Fermo rinnova il suo impegno nel sostenere le comunità locali, promuovendo iniziative di solidarietà e attenzione ai bisogni del territorio. Un anno dopo, queste azioni evidenziano la costanza e la dedizione del club nel contribuire al benessere sociale, rafforzando il senso di comunità e l’impegno civico.

Un anno dopo l’altro il club Rotary di Fermo torna a manifestare solidarietà a chi vive in condizioni di disagio, una vigilanza costante e un’attenzione particolare al territorio. È’ il cuore dell’impegno rotariano che appassiona e appartiene ai soci. Venerdì scorso una delegazione composta da Giuseppe Amici, Simona Svegliati, Giampaolo Piciotti, Paolo Appoggetti, con il presidente Edoardo Antuono si è recata presso l’associazione " Il Ponte ", luogo di solidarietà vera e concreta verso i bisognosi, portando il proprio contributo economico. "Il Ponte avvicina tante famiglie bisognose di tutto quello che serve per vivere: dagli alimenti, al vestiario. Ilrestodelcarlino.it Il Rotary Club Lugo Ricci Curbastro lancia le Mistery Box a sostegno del Liceo - Sabato 13 dicembre il Rotary Club Lugo Ricci Curbastro porta a Lugo le Mistery Box, ... ravennanotizie.it

