Le Giallocomiche del Commissario Pautasso tornano a Torino

Le Giallocomiche del Commissario Pautasso tornano a Torino, offrendo un’esperienza teatrale originale e coinvolgente. Combinando elementi di giallo e commedia, questo spettacolo promette di intrattenere il pubblico con suspense e divertimento. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro che desiderano vivere un’esperienza unica nel suo genere.

Un'esperienza teatrale unica, che unisce il brivido del giallo all'ilarità della commedia, attende il pubblico torinese. Venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 21:30, il Teatro Q77 Vertigo Live di corso Brescia ospiterà "Le Giallocomiche: Il Mistero del Cimitero", un nuovo, comicissimo caso per.

Domenica 12 gennaio 2025, ore 16, alla Biblioteca dell'Educatorio della Provvidenza a Torino va in scena, nell'ambito delle "Giallo Comiche" del Commissario Pautasso, la commedia "Il Mistero del Tomino Scomparso".