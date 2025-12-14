Le formazioni confermate come Saliba Rice e Timber tornano tutte per i Gunners

L'Arsenal si prepara alla sfida contro i Wolves, con le formazioni ufficiali che vedono il ritorno di Saliba, Rice e Timber. Dopo settimane di voci e speculazioni, i tre giocatori sono stati confermati in campo per la partita di questa sera, rafforzando la rosa dei Gunners in vista della stagione 2025.

Stasera l'Arsenal ospita i Wolves. L'Arsenal mirerà ad accumulare più miseria sugli sfortunati lupi quando le squadre si incontreranno all'Emirates questa sera. La squadra Black Country rialza la classifica dopo aver preso solo due punti nelle prime 15 partite. Il ritorno di Rob Edwards al club non ha avuto l'effetto desiderato e la retrocessione sembra una formalità a meno che non si riesca a cambiare rapidamente forma. Sembra altamente improbabile che ciò accada contro una squadra dell'Arsenal che continua ad apparire forte sia a livello nazionale che in Europa.

