le cornamuse scozzesi arrivano a galliate

Sabato 20 dicembre, Galliate ospiterà un evento unico con l'esibizione delle cornamuse scozzesi dei Celtic Knot Pipes and Drums. L'appuntamento, previsto alle 18 nel salone neogotico del Castello, offrirà un coinvolgente spettacolo musicale, portando un tocco di Scozia nella città e regalando un momento di cultura e tradizione.

Appuntamento speciale a Galliate: arrivano le cornamuse scozzesi. I Celtic Knot Pipes and Drums si esibiranno il prossimo sabato 20 dicembre alle 18 nel salone neogotico del Castello.La banda di cornamuse e percussioni scozzesi è nata in Lombardia nel 2020 e da allora gira l'Italia. . Novaratoday.it

