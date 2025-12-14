Nelle recenti dichiarazioni, alcune sigle sindacali criticano il sindaco Sala, accusandolo di assegnare l'Ambrogino d'Oro solo a figure vicine al suo orientamento politico. Il segretario della Cisl, Giovanni Abimelech, solleva inoltre dubbi sulla rappresentatività democratica delle istituzioni comunali, coinvolgendo anche la Uil in un confronto acceso sulle scelte e le nomine pubbliche.

© Laverita.info - Le altre sigle bacchettano Sala: «Ambrogino solo agli amici rossi»

Il segretario della Cisl Giovanni Abimelech: «Per il Comune noi o la Uil non siamo presidi democratici?». Il sindaco di Milano Beppe Sala fa parlare di nuovo di sé. Già, perché l’assegnazione dell’Ambrogino d’Oro - massima onorificenza che la città attribuisce a figure benemerite all’ombra della Madonnina - alla Cgil, ha un po’ stizzito il resto del mondo sindacale, che si è risentito nei confronti di Palazzo Marino. A intervenire è stato il segretario generale della Cisl milanese, Giovanni Abimelech, che in una dichiarazione diffusa mercoledì scorso ha messo in discussione i criteri seguiti dal Comune di Milano nell’attribuzione del massima riconoscimento civico. Laverita.info

Sala, l'Ambrogino d'oro a Licia Pinelli un atto dovuto e tardivo - L'Ambrogino d'oro alla memoria a Licia Rognini Pinelli "è un atto non solo dovuto ma che è anche tardivo". ansa.it

Sala: 'A Licia Pinelli l'Ambrogino d'oro alla Memoria' - Licia Pinelli la moglie del ferroviere anarchico Giuseppe che è considerato la 18esima vittima della strage di piazza Fontana, riceverà l'Ambrogino d'oro alla Memoria. ansa.it